Başkan Yılmaz: 'Z kuşağı değil Zafer kuşağı'

BALIKESİR (İHA) - Susurluk'ta yüzlerce liseli genç ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Z' kuşağı kavramına farklı baktığını söyleyerek, "Artık Z kuşağı değil 'Zafer Kuşağı' diyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk'ta okuyan liseli gençlerle buluşarak tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Gençlerle birebir temasta bulunan Başkan Yılmaz, gelen soruları yanıtlayıp günün anısına fotoğraf çektirdi. Susurluk'ta 5 ayrı lisede okuyan gençlerle Park Düğün Salonu'nda bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, 'Z' kuşağı kavramına daha farklı baktığını söyledi. Gençliğin bugün atacağı adımların Türkiye'nin geleceğini çok yakından etkileyeceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Artık Z kuşağı değil Zafer Kuşağı diyorum. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemi siz değerli gençlerin büyüyerek atacağı değerlerle bambaşka noktaya gidecek" dedi.

"Başarı için hedef şart"

Başarı ve başarısızlık hakkında gençlere tecrübelerini aktaran Başkan Yılmaz, "Biz sizlerin yaşındayken ne düşünüyorduk ve şu anda ne hale geldik. Arkadaşlarımızdan kimler başarılı oldu kimler başarılı olabilecekken olmadı. 'Başarı, zenginlik nedir?' diye sorduklarında herkes kendince çok farklı cevaplar verebilir. Zenginlik önce sağlıktır, etrafındaki insanlarla beraber yaşamaktır, maddi boyutuna gelince de ihtiyaçlarını kendi istediğine göre karşılayabiliyorsan zenginsin demektir. Koyduğunuz çizgiyi geçebiliyorsanız işte o başarıdır. Başkalarına göre başarısız olabilirsiniz, ama kendi koyduğunuz çizgiyi geçebiliyorsanız başarılısınızdır demektir. Hedefiniz olması gerekiyor, hedefiniz yoksa başarı diye bir şeyden bahsetmek mümkün değildir" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR