Başkan Yılmaz, özel bireyler ile İtfaiye Haftasını kutladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Engelsiz Akademi Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler, Başkan Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti, yangın ilk müdahale ekibi ile bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Engelsiz Akademi Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler, Başkan Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti, yangın ilk müdahale ekibi ile bir araya geldi.

Özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapan Başkan Yılmaz, onlarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın söndürme eğitimini takip etti. Mutlulukları gözlerinden okunan özel bireyler, itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında yangın ilk müdahale ekibi, görev ve sorumluluklarını anlattı, yangın sırasında kullandıkları araç ve gereçleri gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "İtfaiye Haftasında çocuklarımızı ağırlayarak bilgiler aktarıyoruz. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte Toroslar Belediyemizin Engelsiz Akademi Merkezi'nde eğitim gören özel bireyleri ve ailelerini müdürlüğümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

İtfaiye personelinin haftasını kutlayarak başarılar ve kolaylıklar dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Olağanüstü durumlarda, yangında ve özellikle orman yangınlarında fedakarca mücadele eden tüm itfaiyecilerimizin, ekiplerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. Son zamanlarda orman yangınları arttı. Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekibi de çevre ilçelerdeki ve yakın bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale ediyorlar. Deprem sürecinde de önemli görevler aldılar. Onlar, bizim canımızı kurtarmak için canlarını ortaya koyan kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz. Tüm itfaiye ekibine teşekkür ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiyecilerimize ve Orman Bölge Müdürlüğü personeline Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar şehit oldular. Vatan, devlet, millet için canlarını ortaya koydular. Yaralananlar da gazidir. Kendilerine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel çocuklar ve gençler için birçok etkinlik yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bugün de İtfaiye Haftası'nı birlikte kutlamak istedik. Birkaç ay önce temsili askerlik uygulaması çerçevesinde özel bireylerimize terhis belgelerini verdik, mutluluklarına ortak olduk. Bugün de özel çocuklarımız ve gençlerimiz ile birlikte Mersin Orman İşletme Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, itfaiye personeline başarılar diledik. Sizleri seviyoruz. Varlığınız bizlere güç ve güven veriyor. En önemlisi birbirimizi göreceğiz, anlayacağız, seveceğiz, sayacağız, hep beraber daha güçlü bir millet ve toplum olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel bireyler, Başkan Yılmaz ile birlikte yangın ilk müdahale ekibinin çalışmalarını izledi ve bilgiler aldı. - MERSİN