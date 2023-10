Başkan Yılmaz: "Biz Toroslar olarak arka mahalle olarak kabul görmeyi kabul etmiyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Osmaniye Mahallesi'ndeki Gülnar ve Mutlular Kıraathanesinde esnafla ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Hayata geçirdikleri projeleri ve şehrin gelişmesi için yapılması gerekenleri anlatan Yılmaz, ilçeyi kalkındıracak yeni müjdeler verdi. Toroslar'da hayata geçirecekleri toplu konut projesinden, Çiviçukuru bölgesinde yapmayı planladıkları sanayi alanından ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ettikleri alanda inşa edilecek Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yılmaz, "Mersin önemli bir yer. Mersin'de güçlü olmamız lazım. Mersin'in kalesi de Toroslar. Gurur duyuyor ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"Milletimizle büyük bir dayanışma örneği gösterdik"

Toroslar Belediyesi olarak en zor günlerde en özel projelerle vatandaşlarımızın yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "4.5 yıldır Toroslar Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Önce pandemiyi yaşadık, savaş yaşandı, 6 Şubat tarihinde de deprem felaketi oldu. Esnafımız bundan etkilendi. İnşallah 2024 yılının ikinci yarısında ekonomik şartların iyileşeceğini bekliyoruz. Daha iyi günlere hep beraber ulaşacağız. Pandemi ve deprem sürecinde mümkün olduğunca vatandaşlarımızın yanında olduk. 65 yaş üstü büyüklerimizin, engellilerimizin, hastalarımızın her derdini, ihtiyacını gidermeye çalıştık. Yunus Emre Kültür Merkezimizde bir kriz masası oluşturduk. Çevik belediyecilik anlayışıyla olağanüstü zamanlarda hızlıca organize olduk. Şehrimizde 400 bin depremzedeyi ağırladık. Vatandaşlarımızın da desteğiyle deprem bölgesine yardımlarımızı ulaştırdık. Milletimiz ne kadar nitelikli bir topluluk olduğumuzu, birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumun belli siyaset simsarlarıyla değil, toplumun her kesimiyle irtibata geçme noktasında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Devlet-millet el ele vererek çalışıyoruz"

Sosyal ve çevik belediyecilik çalışmalarını anlatan Yılmaz, "Her bir evde bulunan herkesin derdi ve sıkıntısı bizi ilgilendirir. Her yıl Ramazan ayında 30 gün boyunca farklı mahallelerimizde iftar sofralarımızı açtık, binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. 4 yıl boyunca her yıl ciddi miktarda asfalt ve parke çalışması yaptık. Bir yandan da MESKİ, telefon, internet, elektrik hatları geçildi, kazı çalışmaları yapıldı. Bu sorunlar ancak 30-40 yıllık yapısal sorunlar çözüldüğünde ortadan kalkar. Birçok farklı yerde pazar yeri kurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Mersin'e Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi kazandırdık. Devletimiz, milletimiz, bakanlık ve belediye el ele nasıl hizmetler yaptığımızı ve tesisler kurduğumuz görün. Çok yakında açılışını yapacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesisten hizmet alacak inşallah. Yunus Emre Kültür Merkezimizde, yaşlılarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız için değişik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dünyanın neresinde güzel bir şey varsa ilçemize, milletimize, şehrimize, insanımıza getirmek bizim görevimiz. Buluklu Mahallemizde Kuvayi Milliye Karargahımızı kurduk" diye konuştu.

"İmar planlarımızı yaptık, yeni kamu binalarının Toroslarımıza gelmesine katkıda bulunduk"

Toroslar'ın arka mahalle olarak kabul edilmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yılmaz, bununla ilgili mücadele verdiklerine dikkat çekerek, "Orman Bölge Müdürlüğü Toroslar'a geliyor. Garnizon Komutanlığımıza lojman yeri tahsis ettik. Emniyet müdürlüğümüze ve jandarmamıza yer tahsis ettik. Jandarma kampüsü, Korukent Mahallemizdeki Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün arka tarafına geliyor. TOKİ işbirliğinde 650 konutu belediye olarak ilk defa biz yapacağız. Toroslar, Mersin'in kalesi. Çok şükür bundan gurur duyuyoruz. Bir de Toroslar'ı arka mahalle olarak görme eğilimi var. Şehir Hastanesi'nin kuzeyindeki bölgede oturanların yaylaya ihtiyacı yok. Hem serin, hem de otobana, hastaneye, otogara, merkeze çok yakın. İmar planlarımızı hızlandırmanın mücadelesini verirken, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı ile ilgili bir dava açıldı. 18 kat vermişiz. 18 kat kent silüetini ve estetiğini bozuyormuş. Olağanüstü meclisimizi topladık ve bununla ilgili plan yaptık. Mersin silüeti denince akla ne gelir? Denize açılalım ve Mersin'e bakalım. Orada kocaman bir 52 kat görürüz. Sağ tarafında Ulu Cami, sol tarafında Muğdat Cami ve aralarında sur gibi yüksek binalar görürüz. 18-20 katlı binalar. Zemini sağlam Arpaçsakarlar'daki 18 kata niye itiraz ediyor ve dava açıyorsunuz? Planımız, Büyükşehir Belediye Meclis'nden tekrar geçti. İki madde sonra Marina'nın arkasında bir bölge geldi. Burası 21 katlı ve yatay mimarı olsun dendi. Ama olacak ise bütün şehirde olsun. Biz, Toroslar olarak arka mahalle olarak kabul edilmeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toroslar'a yeni bir sanayi alanı kazandıracağız" YENİ BİR SANAYİ ALANI KAZANDIRACAĞIZ"

Mersin'in yeni bir sanayi alanını ihtiyacı olduğunu ve bununla ilgili Çiviçukuru bölgesini düşündüklerini kaydeden Yılmaz,"10 tane oda başkanıyla yer konusunda görüştük. Herkes sanayi sitesi istiyor. Ama buna uygun olarak imar planlarında işaretlenmiş yeterli büyüklükte yer yok. Şehir Hastanesinin arkasını önerdiler. Orayı da biz kabul etmedik. Orası konut alanı ve çok güzel bir yer. Bakanımızın, Valimizin, İl ve İlçe Protokolümüzün nezdinde şu öneride bulunduk. 'Çiviçukuru bölgesinde yapalım'. Karaisalı ve Çopurlu Mahalleleri arasındaki ova. Orası yaklaşık 4 bin dönüm. İçinden DSİ kanalı geçiyor. Kanalın aşağısı 2 bin 500 dönüm. Tarım yapılıyor ama Tarım İl Müdürlüğü'nün raporuna gören tarıma elverişli değil. Köylülerimiz çıkmışlar ve yakında yerleşim yeri yok. Şehrimizin sıkıntısını çözmek ve Toroslarımıza değer katmak açısından burası olsun istiyoruz. Binlerce kişi istihdam edilir. Banka şubeleri, şirketler açılır, otoban giriş ve çıkışı kolay olur ve oteller yapılır. İlçemizi kalkındıracak bu projeyi ortaya koyduk ve bunun takipçisiyiz" şeklinde konuştu. - MERSİN