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Başkan Yıldırım; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına katıldı

Başkan Yıldırım; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına katıldı

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen telekonferans toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen telekonferans toplantısına katıldı.

Milletvekili Eldemir ve Başkan Yıldırım, il teşkilatı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen telekonferans toplantısına katıldı. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarını değerlendirdiği toplantıya ülke genelinde ki il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, il gençlik kolları başkanları, il kadın kolları başkanları ve il genel meclis başkanları katıldı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yıldırım, "28 Mayıs seçimlerinde en küçük bir rehavete izin vermeden, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Bilecik Yerel Haberler

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