Başkan Yıldırım, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Bilecik Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Bilecik'i temsilen İl Başkanı Serkan Yıldırım katılım sağladı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bilecik Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, davamıza olan inancımızı ve milletimize hizmet aşkımızı her geçen gün büyüterek, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
