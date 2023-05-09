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Başkan Yaman, meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

Başkan Yaman, meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

Yerel Haberler

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Yaman'ın makamında sohbet havasında geçen değerlendirme toplantısında meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatı mensupları ile belediyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yaman katılımcıların önerilerini tek tek dinleyerek, "Arkadaşlarımızla beldemizi ilgilerinden konularda görüş alışverişinde bulunduk. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman AK Parti Bayırköy Bilecik Yerel Haberler

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