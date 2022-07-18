Başkan Yalçın Talas'ı helikopterden denetledi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi helikopterden denetledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi helikopterden denetledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutalığı'nın helikopterli trafik denetimine katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte ilçelerde trafik denetimi yapan Yalçın, dönüş yolunda Talas'ı da havadan denetledi. Cep telefonu ile ilçeyi havadan kaydeden Başkan Yalçın, yapımına devam edilen Anayurt tramvay hattı ve millet bahçesini telefonu ile kaydetti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Yalçın Yüksel Yiğit Jandarma Talas Yerel Haberler

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