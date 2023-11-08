Başkan Vidinlioğlu; "Her köşeye alın teri bırakan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Aktekke Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Cebrail Mahallesi, Sanat Okulu Caddesi, Saraçlar Mahallesi ve Budamış Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kastamonu Belediyesi'nin tüm gücüyle sahada olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaların süreceğini vurguladı.İlk olarak Aktekke Mahallesi Aycılar Sokak'ta devam eden çalışmayı inceleyen Başkan Vidinlioğlu, Muhtar Yücel Aşam ile sokakları gezdi. Daha sonra Esentepe Mahallesi'ne giden Başkan Vidinlioğlu, Muhtar Recai Karandı'yı ziyaret etti ve Gültepesi'ndeki asfalt çalışmasını yerinde inceledi. İnönü Mahallesi Kapalı Otopark ve Yaşam Alanı projesi ile ilgili de yerinde incelemelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, Cebrail Mahallesi'nde Muhtar Soner Dibekoğlu'yla Saray Camii Sokak, Coruk Sokak ve Kuleli Sokak'taki begonit parke yapım çalışmalarını inceledi. Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi begonit parke yapımı, Duvar Bahçe ve Anıt Mezarlığı yol açma çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Vidinlioğlu, Budamış Mahallesi Yeni Mezar Alanı'yla ilgili de bilgi aldı.

Göreve geldikleri ilk gün itibariyle geçmişin sorunlarına hızlı çözüm buldukların alt yapı ve üst yapıda önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Her ne yapılıyorsa sokaklarımız, mahallelerimiz, şehrimiz güzelleşsin daha iyi bir hale gelsin diye yapılıyor. Bizler gelecek nesillerimize daha güçlü ve güzel bir Kastamonu bırakmak istiyoruz. Üretken belediyecilik düsturuyla çıktığımız yolda Atıksu Arıtma Tesisi, alt yapı çalışmaları, yaşam alanları, Kastamonu Eğitim Merkezi, Kuzeykent İtfaiye Binası, tarihi restorasyonlar, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi nice önemli projeye imza attık. Yine sosyal projelerimizle dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Üreten ve üretmek isteyen herkese gücümüz yettiğince destek olduk. Önümüzdeki süreçte de hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda saha çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre devam ediyoruz. Şehri için emek harcayan, her köşeye alın teri bırakan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde yarında Kastamonu Belediyesi olarak sahada olacağız" dedi. - KASTAMONU