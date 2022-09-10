Başkan Vekili Mustafa Çelik, belediye personelinin nikahını kıydı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, belediye personellerinden Hafize Selimoğlu ile polis memuru Hacı Menize'nin nikahını kıydı.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hafize Selimoğlu ile Başkale'de görev yapan polis memuru Hacı Menize dünya evine girdi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Edip Kaya, Selimoğlu ve Menize ailelerinin akrabaları, yakınları ile Başkale Belediyesi çalışanları, Hafize-Hacı Menize çiftçinin mutluluğunu paylaştı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hafize Selimoğlu ile polis memuru Hacı Menize çiftinin nikah akdini gerçekleştiren kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, gelin ve damada Türk Bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi. - VAN