Başkan Varol: "Annelerimiz dünyanın en kutsal görevini üstlenen, en değerli varlığımızdır"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerimiz; dünyanın en zor ve en kutsal görevini üstlenen, karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, kelimelerle anlatılamayan ve yeri hiçbir zaman doldurulamayan en değerli varlığımızdır. Şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olan Annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir. Anneler, başların tacı, gönüllerin ilacıdır. "Cennet annelerin ayakları altındadır." Hadisi Şerif'i anne sevgisini ve değerini bizlere en güzel şeklide anlatmaktadır. İlk çağlardan günümüze kadar ismi ve değeri değişmeyen hayatlarımızın büyük bölümünde bizlere destek olan annelerimizin değerini anlamak ve emeklerine layık hareket bizlerin en önemli vazifelerindendir.

Sağlam bireylerin, güçlü toplumların ve tarihe iz bırakan medeniyetlerin arkasında güçlü anneler vardır. Bireylerin, toplumların, ulusların ve medeniyetlerin istikbalinin ve geleceğinin şekillenmesinde en büyük yapı taşı olan annelerimize borcumuzu hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir. Bu duygu düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sabrın, merhametin, sevginin tükenmez kaynağı, hayatın tüm güzelliklerine layık tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım." - KAYSERİ