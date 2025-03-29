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Başkan Turan'dan ramazan bayramı mesajı

Başkan Turan'dan ramazan bayramı mesajı
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoş görü içinde geçmesi temennisinde bulunan Başkan Yavuz Selim Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini geride bırakırken, gönülleri bir araya getiren, paylaşmanın ve hoşgörünün zirveye çıktığı Bayram'a kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca, değerli hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan'ın manevi güzelliklerini doyasıya yaşadık. Bu mübarek günlerde, ülkemizin ve tüm dünyanın huzuru için dualarımızı eksik etmiyor, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin, Erzurumlu hemşehrilerimin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sevgi ve barışın hüküm sürdüğü, kardeşlik duygularının en derinden yaşandığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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