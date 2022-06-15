Başkan Tören: 'Yeni destek paketimiz balıkçılarımızı da kapsayacak'

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konuk ettiği balıkçı kooperatifleri ve balıkçılar ile sektörün sorunlarını, balıkçıların ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi. Başkan Tören, hayata geçirecekleri yeni sosyal destek paketinin balıkçıları da kapsayacağının söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi ve Melet Irmağı Balıkçılar Kooperatifi başkan ve üyeleriyle birlikte balıkçılığın sorunlarının istişare etmek adına toplandı gerçekleştirdi. Tören toplantıda, balıkçılara destek verileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Başkan Tören, "Bir kıyı şehri olarak endüstriyel bir arka planı olmadığı için balık ve deniz ürünleri sanayisiyle ilgili haklı ve iddialı olmamız gereken alanlarda yeterince cümle kuramıyoruz. Biz, bugüne kadar hep arkamızı denize dönüp içeriye baktık. Ekmeğini rızkını denizden kazanan, şehir ekonomisine istihdam sağlayan aynı zamanda ülkenin dört bir yanına kayıklarla olta balıkçılığı yaparak balık ulaştıran ve rızkını tamamen bu işten temin eden kardeşlerimiz ile dayanışma içerisinde olacağız. Turizm şehri iddiası olan bir kent olarak aynı zamanda tüm kurum kuruluş ve paydaşlarla birlikte balıkçılık sektörünün rekabet edebilirlik kapasitesinin artırılması noktasındaki çabalara destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Aşkın Tören, geçtiğimiz yıl tüm sosyal kesimleri kapsayan 15 Milyon TL'lik sosyal destek paketini hatırlatarak, yeni destek paketinin balıkçıları da kapsayacağını ifade etti. "İmkanlarımız ölçüsünde tüm vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Tören şöyle konuştu:

"Bu sene özellikle balıkçı emekçilerimiz, hayatını bu işe adamış ailesini bu alanda çalışarak geçindiren mavi vatanımızın şehrimizdeki nöbetçileri ile yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacağız. Bugünkü toplantımızda ihtiyaç ve talepleri alarak bu husustaki yol haritamızı belirliyoruz. Hayatını, rızkını denizden kazanan memleket ve deniz sevdalısı mavi vatanımızın emekçileri aynı zamanda memleketimizdeki nöbetçileri ile bir araya gelmekten böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum" diye konuştu.

Toplantıya katılan balıkçılar ise söz alarak sektörün sorunlarını, görüşlerini öneri ve taleplerini dile getirdiler. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel