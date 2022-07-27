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Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var"

Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var"YALOVA Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldeye bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Başkan Temel, " Esenköy'ün artık bir meydanı var"

YALOVA Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldeye bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Temel, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Temel, Esenköy'ün tarihi bölgesini meydan olarak düzenlendiklerini ifade etti. Vatandaşlara ait alanı belediyeye kazandırarak meydanı yaptıklarını anlatan Temel, "Buranın açılışını yaptık, çok güzel oldu. Esenköy'e çok büyük bir hizmet olduğu kanaatindeyiz. Bu hususta tüm halkımızın takdirini topladık. Esenköy'ün bir meydanı yoktu. Artık Esenköy'ün de bir meydanı var. Biz bu meydana Tarihi Meydan ismini verdik" diye konuştu.

"Spor kompleksi gençlerimiz için önemli"

Temel, beldede bir spor kompleksi yapacaklarını da ifade etti. Kompleksin ilk ihalesinin ekonomik şartlar nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Temel, ikinci kez yapılan ihale sonrası çalışmalara başlanıldığını anlattı. Temel, spor kompleksinin gençler için önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı.

Beldede park ve yol çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekleyen Temel, şöyle konuştu:

"Esenköy Belediyesi gece gündüz demeden hizmete devam ediyor. Allah'ımıza çok şükür başaramadığımız bir konu olmadı bugüne kadar. Her konuda da halk arkamızda durdu. Biz halkımızı seviyoruz. Hizmet yapmayı ibadet sayıyoruz. İnşallah noksan olan şeyleri de kısa zaman telafi edeceğiz."

İhlas Haber Ajansı / Kadir Yalçın Uçar - Yerel

Mehmet Temel Esenköy Yerel Haberler

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