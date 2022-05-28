Başkan Tekin halk buluşmalarında vatandaşı can kulağı ile dinledi - Haberler

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Başkan Tekin halk buluşmalarında vatandaşı can kulağı ile dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Tekin halk buluşmalarında vatandaşı can kulağı ile dinledi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Kaymakam Ferhat Altay halk buluşmaları çerçevesinde bir kahvehanede 'Halk Toplantısı' yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Kaymakam Ferhat Altay halk buluşmaları çerçevesinde bir kahvehanede 'Halk Toplantısı' yaptı.

Toplantıda Başkan Tekin, ilçelerinin eksikleri ve ihtiyacı konusunda vatandaşlardan bilgi aldı. İlçe halkı ile bir süre sohbet etti. Vatandaşları can kulağı ile dinleyen Başkan Tekin, kurum amirlerine talimat vermek üzere notlarını aldı. Başkan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Her hangi bir sıkıntıları ve dertleri olduğunda çözmek için gerekeni yapacağız. Belirli aralıklarla ziyaretlerimizi tekrarlayacağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zekiye Tekin Pazaryeri Bilecik Altay Yerel Haberler

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