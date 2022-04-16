Başkan Teke'den, İl Müftülüğüne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.
ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Başkan Arif Teke'ye teşekkür etti ve külliyenin bölümlerini gezdirdi. - KÜTAHYA