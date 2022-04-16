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Başkan Teke'den, İl Müftülüğüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Teke'den, İl Müftülüğüne ziyaret

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Başkan Arif Teke'ye teşekkür etti ve külliyenin bölümlerini gezdirdi. - KÜTAHYA

Başkan Teke'den, İl Müftülüğüne ziyaret

Başkan Teke'den, İl Müftülüğüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Demirtaş, Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Haberler

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