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Başkan Sülük, İstanbul'dan gelen heyete hizmetlerini gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Sülük, İstanbul'dan gelen heyete hizmetlerini gösterdi

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Fatih Aydemir ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Fatih Aydemir ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret etti.

Sülük, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Fatih Aydemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Sülük, yaptığı ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Sülük, doğduğu ilçeye hizmet etmek için mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirterek, hizmet ve istişare odaklı çalıştıklarını vurguladı.

Daha sonra iki başkan ve beraberindeki heyet ile birlikte ilçe merkezinde faaliyete geçirilen halı dokuma kooperatifini ve ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaşıp sohbet ettiler.

Ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı Fatih Aydemir ve beraberindeki heyet, AK Parti Pütürge ilçe başkanı Bülent Karayılan, Belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar Pütürge Belediyesi mesire alanı toplantı salonunda bir araya gelerek sohbet ettiler. Burada Başkan Sülük, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya ve AK parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Fatih Aydemir'e halı dokuma kooperatifinde çalışan bayanların dokuduğu Türk Bayrağını hediye etti.

Sülük, ziyarete gelen heyet ile birlikte yapımı devam eden millet bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundular.

Heyet son olarak Taşbaşı Mahallesinde yapımı tamamlanan ve hak sahibi vatandaşlara teslimi yapılan ahırlı köy evlerini ziyaret etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Pütürge Fatih Yerel Haberler

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