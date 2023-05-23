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Başkan Suer, ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan Suer, ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçeye bağlı köylerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçeye bağlı köylerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ile bir araya geldi.

28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası kendisine destek veren vatandaşlara köy köy gezerek teşekkür eden Eldemir Gölpazarı ilçesine bağlı; Bayat, Kurşunlu, Büyüksusuz, Hacıdurmuşlar, Küçükyenice, Büyük Belen köylerini ziyaret ederek hıdrellez kutlamalarına katıldı.

Milletvekili Eldemir'e Başkan Suer eşlik etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Gölpazarı AK Parti Bilecik Yerel Haberler

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