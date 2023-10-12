Başkan Soykan: "Akyazı'da öğrenci olmak bir ayrıcalıktır"

' Akyazı'ya Hoş Geldiniz' etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, " Akyazı'da öğrenci olmak bir ayrıcalıktır. İnşallah her bir öğrencimiz eğitim hayatının sonunda buradan güzel anılarla ayrılacak" dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için ' Akyazı'ya Hoş Geldiniz' etkinliği düzenlendi. Güzlek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Üniversitede okuyan öğrencilerin ilçeyi tanıması ve alışması ile düzenlenen ve bu sene ikincisi gerçekleştirilen programda öğrenciler, müzik ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Öğrencilerle bir araya gelen ve birlikte voleybol oynayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Genç kardeşlerimizle bir arada olmak bize ekstra bir enerji ve motivasyon sağlıyor. Bugün, ilçemizde eğitimlerine devam eden üniversiteli genç kardeşlerimizle ve hocalarımızla, Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı'nda güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Onların ilçemizde mutlu ve huzurlu olmaları bizim için çok değerli. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimizi geleneksel hale getirerek her sene yeni gelen genç kardeşlerimize güzel bir hoş geldin demek istiyoruz" dedi.

Akyazı'da öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Başkan Bilal Soykan, "Akyazı'mız muhteşem güzelliklere sahip bir ilçe. Bu sene üniversiteye katılanlarla birlikte öğrenci sayımız 2 bine ulaştı. Bizler onların ilçemizde güzel günler geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Onlara ne kadar şanslı olduklarını hissettirmek istiyoruz. İnşallah eğitim hayatlarının sonunda her biri Akyazı'dan güzel anılar biriktirerek ayrılacaklar. Değerli genç kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar, kıymetli hocalarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - SAKARYA