Başkan Soyer, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Üyeleriyle Buluştu: "Sonuna Kadar Yanınızda Olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu'nun temsilcilerini ağırladı. Soyer "Biz başından itibaren sizin yanınızdayız, sonuna kadar da yanınızda olacağız. Çünkü burasının kamunun kullanımına açık bir yeşil alan olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu'nun yürütme kurulu üyelerini makamında ağırladı. Buca Cezaevi'nin arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla mücadele eden ve 70'in üzerinde sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan platform Başkan Soyer'den destek istedi. Soyer'i ziyaret eden heyette Yaşanabilir Buca Derneği Yöneticisi ve Kaynaklar Çevreyi Koruma Derneği Sözcüsü avukat Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Buca Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Yılmaz Yıldız, Buca Veli-Der Başkanı Savaş Candemir, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Balcılar ve eski CHP Buca İlçe Eski Başkanı ve Yaşanabilir Buca Derneği Yöneticisi Sadiye Akgül yer aldı.

"BİR KERE DE AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYIP BETON YAPMAYALIM"

Ziyarette konuşan Soyer, gösterilen duyarlılık için platform temsilcilerine teşekkür ederek "Nüfusun en sıkışmış olduğu, en kalabalık bölgesinde bir alan var. Ne yapılabilir? Bir kere de aklımızı başımıza toplayıp şuraya da beton yapmayalım, yeşil alan yapalım" dedi.

"YANINIZDAYIZ"

Başkan Soyer "Biz başından itibaren sizin yanınızdayız, sonuna kadar da yanınızda olacağız. Çünkü burasının kamunun kullanımına açık bir yeşil alan olması gerektiğine inanıyoruz. Kamuoyu duyarlılığını arttırmaktan başka çare yok. Bu tür kararları geri çevirmenin yolu kamuoyunun bu konudaki farkındalığını büyütmekten geçiyor" diye konuştu.