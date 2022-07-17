Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir" - Haberler

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Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Söğüt: 'Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir'

Esnafın taleplerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir" dedi.

Esnafın taleplerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir" dedi.

Belirli zamanlarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, son olarak Tuğrul Caddesi esnafını ziyaret etti. İşletme sahipleri ile sohbet eden Söğüt, hayırlı işler dileğinde bulundu. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Söğüt, "Körfezli esnafımız bizim için her zaman önemli. İlçemizin yol haritasını belirlerken esnaflarımızdan da fikir ve önerilerini alıyoruz. Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir. Sizlerin mutluluğu, huzuru, birliği bizler için önemli" dedi.

Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Söğüt, daha sonra vatandaşlar ile sohbet etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şener Söğüt Körfez Söğüt Yerel Haberler

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