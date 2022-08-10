Başkan Söğüt: 'Bu kentte yaşayan tüm vatandaşlarımızın yüzünü daima güldürmek istiyoruz'

Vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu kentte yaşayan tüm vatandaşlarımızın yüzünü daima güldürmek istiyoruz. Eksiklikleri biliyoruz, 7/24 var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde incelerken, düzenleme çalışmalarının devam ettiği Kevser Parkı'nda da hem vatandaşlarla sohbet etti hem de süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Altyapıyla ilgili gelen soruları da cevaplayan Başkan Söğüt, "Çok eski bir altyapı vardı. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Görmezden gelip yapmayabilirdik de ama bu kente ihanet olurdu. Çoğu mahallemizde altyapı bitti, üstyapıda da sona doğru gelindi. Yeniyalı Mahallemizde de biten sokakları hemen asfaltlıyoruz. En kısa sürede de tüm sokaklarımız alt ve üstyapısıyla yenilenmiş olacak. Bu kentte yaşayan tüm vatandaşlarımızın yüzünü daima güldürmek istiyoruz. Eksiklikleri biliyoruz, 7/24 var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ