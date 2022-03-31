Başkan Seçer, Avukatlar Günü Balosuna katıldı

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avukatlar Günü Balosunda, avukatların zor koşullarda görev yaptıklarına dikkat çekerek, Mersin Barosu ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosunun düzenlediği geleneksel 'Avukatlar Günü Balosu'na katıldı. Baloya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, kent protokolü ile çok sayıda avukat katıldı.

Baloda, meslekte 25, 30, 40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi. Meslekte 50 yılını dolduran avukat Kazım Ertan'a plaketini Başkan Seçer verdi.

"Bugün aranızda olmaktan gurur ve onur duyuyorum"

Vali Su'nun, avukatların gününü kutladığı programda konuşan Başkan Seçer, "Avukatlarımız zor koşullarda görev yapıyor. Her açıdan zor. Hepimiz toplumlarda kurum ve kurallarıyla yerleşmiş bir demokrasi, buna bağlı sağlam bir hukuk sistemi ve bu sistem içerisinde tarafsız bir yargı arzu ediyoruz. Demokrasiyi içselleştirmiş düşüncede siyasiler olarak bütün gayretlerimiz de bu yönde" dedi.

Mersin Barosu ile her zaman işbirliği içinde olduklarını ifade eden Seçer, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Ayrıca, Baro Başkanı şöyle bir öneri ile geldi; 'Mümkünse avukatlarımıza, yargı mensuplarımıza Mersin'de bir lokal kazandıralım. Baro lokali olsun. Bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz'. O gün söylediğimi bugün de tekrar etmek istiyorum değerli hukukçular önünde; Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki tüm çabalara destek vereceğiz ve sizlerin yanında olacağız. Bugün aranızda olmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Avukatlar Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de tüm avukatların gününü kutladı. - MERSİN