Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan Savran Sanayi Esnaflarını ziyaret etti

Başkan Savran Sanayi Esnaflarını ziyaret etti

Yerel Haberler

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte sanayi esnaflarını ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Şehrimizin ticari hayatına yön veren sanayi esnafımızın tavrı da duruşu da net" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte sanayi esnaflarını ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Şehrimizin ticari hayatına yön veren sanayi esnafımızın tavrı da duruşu da net" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili Adayları ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Savran, son olarak AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte, Lale Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret ettiği esnafların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Savran, burada esnaflara yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında bilgiler verdi. Sanayi esnaflarına bu güne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Savran, aynı desteğin 14 Mayıs seçimlerinde de sürmesini beklediklerini kaydetti. - NEVŞEHİR

Nevşehir Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adayı Emre Çalışkan Milletvekili Nevşehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title