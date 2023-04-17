Başkan Savran Esnaf Ziyaretinde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte kapalı pazar yeri içerisinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün farklı bir mahallede, toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın ilk günü AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de katıldıkları ziyaretlerde, esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinledi. 14 Mayıs seçimleri ile birlikte önümüzdeki günlerde Nevşehir'de gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Savran, "Elbette her seçim çok önemli, ancak bu seçim tarihin dönüm noktasında bulunduğumuz önemli bir anın hasebiyle diğer seçimlerden çok daha önemli. 21 yılda gerçekleştirdiğimiz ihtilal niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attık. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR