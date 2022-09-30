Başkan Sandal: 'El birliğiyle bu kentin vizyonunu en yukarıya taşıyacağız'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi'ni ziyaret ederek belediye çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ve ev ziyaretlerinde ilçe sakinleriyle buluştu. Birlik, dayanışma ve aile olmanın önemine vurgu yapan Başkan Sandal, "Sağlıktan spora, sanattan fiziki yatırımlara kadar her mahallemizde varız ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz, gün geçtikçe güçlenen büyük bir aileyiz. Biz Bayraklı'yız. El birliğiyle bu kentin vizyonunu en yukarıya taşıyacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi ziyareti çerçevesinde Muhtar Kemal Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette, belediye çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu, mahalleye yapılanlar ve yapılacaklar konuşuldu, ev ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.

Esnaf ziyareti ile de sokağın nabzı tutulurken, Başkan Sandal'a ziyarette CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Muhtar Kemal Aydın, meclis üyeleri, bürokratlar ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Talep ve önerileri yerinde dinleyip çözümler üreten Başkan Sandal, ihtiyaçlara hızla yanıt verileceğini ifade etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yamanlar Mahallemiz de diğer mahallerimiz gibi bizim için çok değerli. Burada yaşayan ilçe sakinlerimizin hayatını kolaylaştıracak, refahını sağlayacak projelerle Bayraklı'ya değer katmak ve ilçemizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. Bu çerçevesinde gerek imar planlarıyla Bayraklı'nın tamamının dönüşmesini gerekse parkları, yolları, sosyal alanlarıyla ilçemizin modern bir görünüm kazanmasını hedefliyoruz. Şeffaf, adil ve uzlaşmacı bir anlayışla vatandaştan yana olan, insan odaklı projeler üretiyoruz; çünkü soframız, derdimiz, sorunumuz aynı. Biz Bayraklı'yız. El birliğiyle kentimizi daha güzelleştirebileceğimize inanıyoruz. Birlik ve dayanışma içinde bu kentin vizyonunu yukarılara taşıyacağız" dedi. - İZMİR