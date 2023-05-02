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Başkan Şahin, köy ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlar ile buluştu

Başkan Şahin, köy ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlar ile buluştu

Yerel Haberler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, köy ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, köy ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Şahin, köy ziyaretleri çerçevesinde Çerkeşli ve Yeşilçimen Köyünde vatandaşlar ile buluştu. Çerkeşli köyünde gençlik buluşması da gerçekleştiren Başkan Şahin'e AK Parti Bilecik Milletvekili Adayı Halil Eldemir eşlik etti. Ziyaretleri sonrası bir konuşma yapan Başkan Şahin, "Milletvekili adayımızla köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın problemlerini çözmeyi dertlerini dinlemeyi bir borç biliyoruz. Seçime çok az zaman kaldı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine devam edeceğine olan inancımız tam" dedi. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Münür Şahin Osmaneli Bilecik Yerel Haberler

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