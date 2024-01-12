Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Şehit Ailelerini ve Görevli Personelleri Ziyaret Etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Regaip Kandili dolayısıyla şehit aileleri ve görevi başında bulunan personellere ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak şehit Serkan Saka, Şehit Hamit Şahin ve Şehit Muhammet Güler'in ailelerini ziyaret eden Başkan Pekmezci, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek, onların kandillerini kutladı.

Şehit ailelerinin ziyaretinin ardından Başkan Pekmezci, ziyaretleri çerçevesinde Bayburt- Gümüşhane yolunda bulunan polis kontrol noktalarındaki, Bayburt-Erzincan yolunda bulunan jandarma kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini, İl Emniyet Müdürlüğü personellerini, Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerini, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini, Ambulans Komuta Merkezi personellerini ve Bayburt Devlet Hastanesi acil sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Görevli personelin kandillerini tebrik eden Pekmezci, onlara kandil simidi ikram ederek bir süre sohbet etti. Nazik ziyaretinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden personeller, Pekmezci'nin kandilini kutlamayı unutmadılar. - BAYBURT