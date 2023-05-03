Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan Pekmezci: '3 Mayıs Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür'

Başkan Pekmezci: "3 Mayıs Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür"

Yerel Haberler

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "3 Mayıs Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "3 Mayıs Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür" dedi.

Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Mayıs Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür. Türk Milleti'nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin yıl dönümünü kutluyorum.

Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyuncu pek çok kez sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Ancak, aziz Türk Milleti bu dönemlerin hepsini aşmasını bilmiştir. Türk Milliyetçileri her zaman Türk Milleti'nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Belediyesi Hükmü Pekmezci Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title