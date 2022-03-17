Başkan Öztürk: "Berat gecesi muhasebe yaparak, tefekkür etmeliyiz"

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Öztürk mesajında "Ramazan ayının mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde, mübarek Berat Kandili'ni birlikte idrak edeceğiz. Allah Resülü (S.A.S) Berat gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere şu sözlerle müjdelemiştir: "Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: 'Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim.' buyurur. Berat gecesi, kalbimizin Rahman'a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi, tövbe etme, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dileme gecesidir. Bu mübarek gecede hayatın karmaşasından biraz uzaklaşıp kulluğumuzu sorgulamalıyız. İçimize dönüp, geçmişimizi muhasebesini yapıp, tefekkür etmeliyiz. Rabbimize itaatkar bir kul ve iyi bir insan olmaya söz vermeliyiz. Nefsimizin esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duymalıyız. İşte o zaman bu gece bir fırsata dönüşecek ve kurtuluş beratımız olacaktır. Unutmayalım ki, kulluk şuuruyla geçirilmeyen her anımız bize zarar ve ziyan olarak geri dönecektir. Bu vesileyle Berat gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" İfadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel