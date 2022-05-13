Başkan Özgan: 'Kozan için fikirlerinizi, projelerinizi bizimle paylaşın'

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, üniversite öğrencilerinden Kozan için fikirlerini, projelerini ve hayallerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Çukurova Üniversitesine bağlı Kozan Meslek Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi öğrencileri, "Tecrübeden Geleceğe Söyleşiler" etkinliğinde Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile bir araya geldi.

Başkan Özgan, konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Kozan'a yapılan hizmetleri tecrübelerini ve anılarını paylaştı. Özgan, "Doğa tarih kültür şehri Kozan'ın güzelliklerini geleceğe taşıyacak sizlersiniz. Kozan Kalesi atıl durumdaydı, şimdi gezilecek yerler arasında reklam ve film çekilen bir alan haline getirdik. Kozan Barajında tekne turu eşliğinde doğa ile baş başa gezi yapabilirsiniz. Daha önce söz verdiğimiz gibi sinema salonumuz sizlere ücretsiz. Öğrencilerimize Atatürk Parkı'nda su bisikletleri ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Siz yeter ki Kozan için fikirlerinizi projelerinizi hayallerinizi bizlerle paylaşın" dedi.

Program soru cevap bölümü ile sona ererken Okul Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Başkan Özgan'a teşekkür belgesi takdim etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel