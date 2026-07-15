MTB Başkanı Özcan: 15 Temmuz'da Milletimiz Tarihi Bir Destan Yazdı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye, milli iradeye ve vatanına sahip çıkarak tarihi bir destan yazdığını belirtti.

Başkan Özcan, mesajında 15 Temmuz'un, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Aziz milletimiz, o karanlık gecede canı pahasına ülkesine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmış, hain darbe girişimini büyük bir kararlılıkla bertaraf etmiştir. Bu duruş, milletimizin iradesine hiçbir gücün yön veremeyeceğinin en açık göstergesidir" dedi.

Demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Özcan, birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özcan, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anarken, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı