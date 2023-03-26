Başkan Özbek AK Parti'den milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Türkay Özbek, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için müracaatını yaptı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Türkay Özbek, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek resmen aday adaylık başvurusunu yaptı. Uzun süredir Van VANTB Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığı yürüten milletvekili aday adayı Özbek, birçok başarılı projelere imza attı. Aday adayı konusunda açıklama yapan Özbek, uzun zamandır VANTB'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı ile kooperatif başkanlığının yanı sıra Van YYÜ Teknoket A.Ş. ile bir dönem Vanspor FK yönetim kurulu üyeliğini de yaptığını söyledi. Kentin sorunlarının iyi bildiğini ve bunları bir dünya lideri ve onun evrensel vizyonuna sahip Cumhurbaşkanına sunmak için göreve talip olduğunu söyledi. Van'ın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu ifade eden Özbek, "Buradaki bilgi ve birikimimi sizlerin şahsıma vereceği destek ile bundan sonra sizin için, kadirşinas Vanlı hemşerimize daha iyi hizmetler yapabilmek anlamında bizlere vereceğiniz güçle, parlamentoda sizlere hizmet ederiz inşallah. Şimdiden şahsıma verdiğiniz desteklerden dolayı, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - VAN