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Başkan Öz, öğrencileri makamında misafir etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Öz, öğrencileri makamında misafir etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sınıf başkanlığı seçiminde arkadaşlarına Belediye Başkanını ziyaret vaadinde bulunan öğrenciyi, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte makamında misafir etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sınıf başkanlığı seçiminde arkadaşlarına Belediye Başkanını ziyaret vaadinde bulunan öğrenciyi, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte makamında misafir etti.

Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olan ve başkanlık seçimini kazanan ilkokul öğrencisi Ece Hümanur Bayyar, vaatleri arasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte belediye başkanını ziyaret etme sözü verdiğini başkan Bülent Öz'e iletmesiyle, başkan da öğrenciyi ve arkadaşlarını belediyeye davet etti.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası ile daha da anlamlı hale gelen ziyarette, çocuklar bir günlüğüne Belediye Başkanlığı koltuğuna oturma tecrübesini yaşamış oldular." Başkan Bülent Öz'e merak ettikleri soruları soran öğrenciler belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Öz'den bilgi aldılar.

Ziyaret sonrası Başkan Öz, ile fotoğraf çektiren öğrenciler, "Kıymetli öğretmenimiz Çiğdem Kayabey eşliğinde hatıra dolu bir gün yaşadık" dediler.

Başkan Öz de son olarak "Hayallerinizi süsleyen fotoğraflarda hep yer almanız dileğiyle, çocuklarım" diyerek çocukları makamından uğurladı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Öz, Yerel, Haberler

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