Kayseri'ye 7 Bin 562 Sosyal Konut Yapılacak
Güncelleme:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri'ye yapılacak olan 7 bin 562 sosyal konutun ilçe bazlı kontenjanlarını açıkladı. Projenin şehrin yaşam standardını yükselteceğini belirten Okandan, emeği geçenlere teşekkür ederek, hemşehrilerine huzurlu yuvalar diledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri'ye yapılacak olan 7 bin 562 sosyal konutun ilçelere göre kontenjanlarını açıkladı.

Başkan Hüseyin Okandan 'Hayırlı olsun' başlığıyla yaptığı açıklamada; "Yüzyılın Konut Projesi kapsamında şehrimize kazandırılacak 7 bin 562 yeni sosyal konutun ilçe bazlı kontenjanları belli oldu. Kayserimizin her köşesinde yaşam standardını yükseltecek bu büyük adımın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize bereketli ve huzurlu yuvalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
