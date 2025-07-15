Başkan Okandan: "15 Temmuz, milletimizin karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha yürüdüğü destansı bir direnişin adıdır"

Başkan Okandan: '15 Temmuz, milletimizin karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha yürüdüğü destansı bir direnişin adıdır'
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Okandan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz; milletimizin iradesine, bayrağına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı, karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha yürüdüğü destansı bir direnişin adıdır. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaret, kararlılık ve dik duruşuyla tek yürek olmuş; sokakları, meydanları doldurarak hain darbe girişimini tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'milletimizi meydanlara davet ediyorum' çağrısıyla milyonlar, canını ortaya koyarak, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. O gece; milletimiz tanklara karşı imanıyla, uçaklara karşı duasıyla, kurşunlara karşı inancıyla destan yazmış; ezan dinmemiş, bayrak inmemiştir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Kayseri'mizde de yiğit hemşehrilerimiz sabaha kadar meydanları terk etmeyerek demokrasi nöbeti tutmuş, iradesine zincir vurdurmamıştır. 15 Temmuz; sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda milletin iradesine kasteden her türlü vesayetin, ihanete yeltenen her yapının karşısında Türk milletinin sarsılmaz duruşunun ilanıdır. Bu vesileyle, vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve istiklali uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında milletimizin direnişi yolumuza ışık tutmaya devam edecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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