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KESOB Başkanı Odakır: 15 Temmuz tarihe şanlı bir zafer olarak geçti

KESOB Başkanı Odakır: 15 Temmuz tarihe şanlı bir zafer olarak geçti
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ darbe girişiminin milletin vakur duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla püskürtüldüğünü belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır mesajında, 15 Temmuz'da Türk Milleti'nin şanlı bir direniş gerçekleştirdiğini, direnişin tarihe şanlı bir zafer olarak geçtiğini ifade etti.

Başkan Odakır mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, yasalarına, birlik beraberliğine ve özgürlüğüne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşti. FETÖ terör örgütü mensuplarınca ve dış bağlantılarının destekleriyle yapılmaya çalışılan darbe girişimi, milletimizin vakur duruşuyla ve ferasetiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla, milletin ordusu, polisi güvenlik güçleriyle bir arada omuz omuza durmasıyla akamete uğratıldı. Milli iradeye karşı düzenlenmiş olan bu hayasızca saldırıda milletimiz, sokaklara meydanlara çıkmış göğsünü siper etmiş, canı kanı uğruna itiraz etmişti. Ülkemizin, milletimizin bayrak sevgisi, memleket tutkusu, kırmızı çizgisi olan vatanının haince kuşatılmaya çalışılmasına üstün gelmiştir. Tam bağımsız ve özgür Türkiye fikriyle yaşayan milletimiz tarih yazmış ve kurşunlara kendini siper ederek darbe girişimini devletiyle el ele vererek püskürtmüştür. Girişimin 10'uncu yıldönümünde hayatını vatanı uğrunda gözünü kırpmadan veren şehitlerimiz yad ediyoruz, gazilerimizi anıyoruz. Darbelerin her türlüsü lanetliyoruz ve her zaman karşısında olacağımızı belirtiyoruz. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu kutlu zaferin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılması dolayısıyla günün şehrimize, esnaf ve sanatkar camiamıza kutlu olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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