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Başkan Kuş gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kuş gençlerle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir araştırmacı yazarla birlikte Metin Sözen Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programda gençlerle bir araya geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir araştırmacı yazarla birlikte Metin Sözen Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programda gençlerle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun'la birlikte gençlerle bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesine bağlı Metin Sözen Kültür Merkezinde organize edilen iftar programı sonrasında gençlerle bir araya gelen Başkan Kuş ve yazar Uzun, hem gençlere tavsiyelerde bulundu hem de gençlerin sorularını yanıtladılar. Şanlıurfa'da bulunan Yazar Abdurrahman Uzun'la gençleri bir araya getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek düzenlenen organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını belirten Başkan Kuş," Eyyübiye Belediye Başkanı olarak hem kurum hem de şahsım her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Gençliğe yönelik çalışmalarımız devam ediyor keza eğitim için de çalışmalarımız sürüyor. Eyyübiye gençliği ve öğrencileri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş gençlerle buluştu

Başkan Kuş gençlerle buluştu

Başkan Kuş gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Uzun, Metin Sözen, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Yerel, Haberler

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