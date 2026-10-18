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Başkan Korkmaz: "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır"

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Başkan Korkmaz: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır'
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Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır" dedi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır" dedi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların taleplerinin, ihtiyaçlarının ve sorunlarının tespit edilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Korkmaz, muhtarlık kurumunun kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Muhtarlık kurumunun tarihi gelişimine değinen Başkan Korkmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Muhtarlık teşkilatının kuruluş tarihi olan 19 Ekim 1829, 19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan genelgeyle Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiştir. Muhtarlık, Türk toplumunun tarihi ve geleneksel yapısından doğan önemli kurumlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Benim her muhtarım kendi mahallesinin lideridir' sözünü hatırlatmak isterim. Demokrasimizin temel taşlarından olan ve devletimizin vatandaşla en yakın temas noktası konumunda bulunan muhtarlarımız, mahallelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli görevler üstlenmektedir. Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerde ve köylerde vatandaşlarımız ile devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Kendini yenileyen kamu kurumlarının başında gelen muhtarlık teşkilatı, en ücra yerleşim yerlerine kadar modern ve yenilikçi kamu yönetimi anlayışının ulaştırılmasına katkı sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmektedir.

Halk ile devlet kurumları arasında köprü görevi gören muhtarlarımız, yerel demokrasinin ilk basamağı ve temel taşıdır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, çözüm süreçlerini takip eden muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez aktörleridir. Muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Osmanlı'dan günümüze uzanan muhtarlık kurumu, demokrasimizin mahalle ölçeğindeki en canlı temsilcisidir. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en yakın noktada ulaştırılmasında muhtarlarımızın emeği ve katkısı büyük değer taşımaktadır."

Başkan Cemal Korkmaz, mesajında muhtarların yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini vurgulayarak, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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