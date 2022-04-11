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Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ilk durağı İstasyon ve Uzunçiftlik Merkez Cami oldu. İncelemelerde bulunan Kocaman, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kocaman, "Gayemiz hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaktır. Bunun için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon ve Uzunçiftlik Merkez camilerimizin Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapımına devam edilmektedir. İnşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. Arslanbey Mezarlığı ziyaretimiz sırasında vatandaşlarımızdan şadırvan talebi geldi. Bu talep sonrasında hızlıca çalışmalarımızı tamamlayarak şadırvan vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik, Kocaeli, Cami, Yerel, Haberler

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