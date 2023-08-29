Başkan Kılınç'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, "Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu. Türk Ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücüyle belli bir gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle yazmış oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle gerek bugün gerek 15 Temmuz da gerekse ülkemizin birliği için büyük fedakarlıklarla mücadele ederek bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başta hemşerilerim olmak üzere herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN