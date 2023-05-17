Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu

6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'ın yeniden ve en kısa sürede ayağa kalkması için yoğun gayretlerine devam ediyor.

Son olarak Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Kılınç, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'yi ziyaret ederek, kalıcı konutlardan yeni imar planına, restorasyon çalışmalarından ticaretin yeniden canlanmasına kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "6 Şubat'ta meydana gelen ve ilimizi de fazlasıyla etkileyen yüzyılın felaketinden sonra Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu anlamda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar çerçevesinde Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'yi ziyaret ederek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Emlak Konut Genel Müdürümüz Gedikli ile ilimizde yapımı devam eden kalıcı konutları, şehrimizin imar planını ve tarihi çarşının restorasyon projelerimizi konuştuk. Deprem sonrası ilimizdeki iş ve ticaret hayatının yeniden tesisi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. İlimizi yeniden ihya etmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu anlamda yanımızda olan herkese şehrim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN