Başkan Kılıç'tan hastanedeki çocuklara 23 Nisan sürprizi

Buca Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirirken hastanede tedavi gören çocukları da unutmadı. Başkan Erhan Kılıç, tedavi gören miniklere sürpriz yaptı; çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülşah Şehitoğlu Alpağut ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Anıl ile beraber yeni doğan, çocuk ve çocuk cerrahi servisini gezen Başkan Kılıç, miniklerin bayramını kutladı.

Mutluluk görülmeye değerdi

Çocuklarla bol bol sohbet eden Başkan Kılıç, günün anısına çocuklara ve ailelerine belediyenin semt evlerindeki kursiyerlerin el emekleri ile yaptıkları kıyafetler, oyuncak ve yeni doğan setleri armağan etti. Keyifli dakikaların yaşandığı ziyarette, çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel