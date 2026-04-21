Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda devrilen yolcu midibüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJH 704 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
500

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Aslan bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...