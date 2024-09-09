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CHP'nin 101. Yıldönümü Kutlamasında Şehitlere Saygı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 101. kuruluş yıldönümü, Kayseri'de düzenlenen çelenk koyma töreni ile kutlandı. Törende konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, partinin bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak, Tunceli'de yaşanan kazada hayatını kaybeden şehitler için kutlama programlarının iptal edildiğini belirtti. Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurtuluşundaki rolüne ve Misak-ı Milliye'nin önemine değindi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 101. Kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, "CHP, kanla yoğrulan toprakların oluşturmuş olduğu bağımsızlığı temsil eden bir siyasi partidir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, il yönetimi, ilçe yönetimleri ve parti üyeleri katıldı. Tunceli'de meydana gelen kazada verilen şehitlerden dolayı kutlama programlarının iptal edildiğini söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Ülkemizin manevi değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 eserim var dediği eserlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Başlangıçta ifade edeyim; dün elim bir kaza sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti'ne baş sağlığı diliyorum. Biz de bugün kuruluşumuz için hazırlamış olduğumuz törenleri ve kokteylimizi şehitlerimizden dolayı iptal ediyoruz. Sadece çelenk koyma merasimi ile 101. yılımızın kutlamasını yapacağız" dedi.

Keskin, CHP'nin Misak-ı Milliye sınırlarını çizen bir parti olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi aslında 101 yıl önce kurulmadı. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan bir hareketin sadece vücut bulmuş haline geldi. Bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda belirleyici olan ve ülkenin üniter yapısının güvencesi olan Misak-i Milliye sınırlarını çizen bir partidir. Yani imzayla atılan değil, kanla yoğrulan toprakların oluşturmuş olduğu bağımsızlığı temsil eden bir siyasi partidir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin maneviyat anlamında değeri ve önemi farklıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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