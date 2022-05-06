Başkan Kaya: "Esnafımızın gönlüne dokunmak istedik" - Haberler

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Başkan Kaya: "Esnafımızın gönlüne dokunmak istedik"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kaya: 'Esnafımızın gönlüne dokunmak istedik'

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, her zaman olduğu gibi bayramda da esnafın yanında olduklarını belirterek, "Esnafımızı ziyaret ederek, gönüllerine dokunmak istedik" dedi.

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, her zaman olduğu gibi bayramda da esnafın yanında olduklarını belirterek, "Esnafımızı ziyaret ederek, gönüllerine dokunmak istedik" dedi.

Bulanık Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kaya, Ramazan Bayramı'nı birlik, beraberlik ve huzur ortamında karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bayram sevincini esnaf ve vatandaşlarla paylaşmak istediklerini anlatan Kaya, "Her zaman olduğu gibi bayramda da esnafımızın yanındayız. Bu güzel ortamda kardeşliğimizin, beraberliğimizin teminatı olan mübarek Ramazan Bayramı sevincini esnaf ve sanatkarlarımızla paylaşmak istedik. Bu çerçevede esnafımızı ziyaret ederek, gönüllerine dokunmak istedik. Bayramın kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını diler, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi.

Başkan Kaya'nın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden esnaf ise teşekkürlerini sundular. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yakup Kaya, Bulanık, Esnaf, Kredi, Yerel, Haberler

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