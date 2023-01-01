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Başkan Kaplan, yeni yıla görevi başında girenleri unutmadı

Yerel Haberler

Başkan Kaplan, yeni yıla görevi başında girenleri unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ile birlikte yılın son gecesinde görevi başında yeni yıla giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerine ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ile birlikte yılın son gecesinde görevi başında yeni yıla giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerine ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladı.

Görevlerinde, özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür ederek yeni yıllarını kutlayan Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması dileğinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Ersin Tepeli ile birlikte bizlerin güvenliği ve sağlığı için gecesini gündüzüne katarak hizmet için çalışan, yılbaşı akşamında ilçemizin, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan, yeni yıla ailelerinden uzakta mesai yaparak giren polisimizi, jandarmamızı, sağlık ve itfaiye görevlilerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Allah onlardan razı olsun. 2023 yılının Koçarlımıza, Aydınımıza ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ersin Tepeli Nedim Kaplan Koçarlı İtfaiye Yerel Haberler

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