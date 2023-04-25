Başkan Kaplan'dan yol yapım çalışmalarına yakın takip

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Hüseyin Sözer Caddesi'nde yapımı başlayan 1 kilometrelik yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kaplan "İlçemizin adeta can damarı olan caddemiz günün şartlarına uygun bir modern bir şekilde kaldırım düzenlemesi ile birlikte kısa zamanda kullanıma hazır hale gelecek" dedi.

Başkan Kaplan ilçede yapılan çalışmaları sık sık inceleyerek yakın takipte bulunup eksiklikleri kendisi tespit ediyor. Koçarlı ilçesinin ana arterleri arasında yer alan Hüseyin Sözer Caddesi Koçarlı ilçesini Söke ilçesine bağlanan ve ilçe içerisinden geçen karayolunun 1 kilometrelik kısmı yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapımına başlandı.

Hüseyin Sözer Caddesi üzerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü personeline talimatlar veren Başkan Kaplan, burada yaptığı açıklamada, çalışmalarda sadece üst yapı yapımının göründüğünü ve altyapı çalışmalarının da önemine dikkat çekerek, şunları söyledi, "Bir yol ve cadde yapılırken sadece üzerindeki yapı görünüyor, ister istemez buradaki altyapı göz ardı ediliyor. O açıdan yol çalışmaları başlamadan önce ilçemizde Doğalgaz, elektrik, fiber internet ile ilgili diğer çalışmalar tamamlandı. Sonrasında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de yol yapım çalışmasını hızlandırarak kaldırım düzenleme ile bir bütün olarak çalışmalara start verdik. Karayolları müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile kısa zaman içerisinde Hüseyin Sözer Caddemizin kaldırım ve yol yapımı kısa zaman içerinde tamamlayacağız" dedi.

Gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmalarında emeği geçenler tüm kurumlara tek tek teşekkür eden Başkan Kaplan, "Tüm çabamız Koçarlı için. İlçemizi modern bir kent görünümüne kavuşturma hedefiyle hizmetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN