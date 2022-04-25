Başkan Işık'tan il birincisi Can'a tablet - Haberler

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Başkan Işık'tan il birincisi Can'a tablet

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Işık'tan il birincisi Can'a tablet

Kütahya il ve ilçeler arası masa tenisi turnuvası birincisi Asya Naz Can, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya il ve ilçeler arası masa tenisi turnuvası birincisi Asya Naz Can, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Atakent Ortaokul öğrencisi Asya Naz Can, katıldığı Masa Tenisi Kütahya İl ve İlçe Turnuvası'nda il birincisi oldu. Can, aldığı il birinciliği başarının ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Asya Naz Can'ı tebrik eden Başkan Işık, tablet hediye etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Kütahya, Naz Can, Asya, Yerel, Haberler

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