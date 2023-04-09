Başkan Hürriyet: 'Kocaelispor'un gerçek sahibi taraftarıdır'

Üçyol Kocaelisporlular Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yöneticiler gelir geçer ama Kocaelispor her daim yaşar. Onu yaşatan da taraftarıdır.

Üçyol Kocaelisporlular Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yöneticiler gelir geçer ama Kocaelispor her daim yaşar. Onu yaşatan da taraftarıdır. Kocaelispor'un gerçek sahibi taraftarıdır" dedi.

Üçyol Kocaelisporlular Derneği Başkanı Fatih Taşer ve yönetiminin ev sahipliğinde dernek lokali önünde iftar programı düzenlendi. İftara, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra Kocaelispor'un eski futbolcuları Osman Çakır, Engin Öztonga, Cem Sinan Vergül, Haydar Koç, Faruk Sarman ve çok sayıda Kocaelispor taraftarı ile davetliler katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Hürriyet, "Çok kıymetli Kocaelispor ailesi, sevdalıları, taraftarları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Hanenize bereket, huzur getirsin. Nice nice Ramazanlara erişmeyi ve bayramı da görmeyi de nasip etsin. Şimdiden bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Ülkemiz ne yazık ki zor günlerden geçiyor. Depremin yaralarını sarmak adına bütün milletimiz tek yürek mücadele ediyor. Bu anlamda taraftar kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren 'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek bütün yardım kampanyalarında en önde yer aldılar. Dernek başkanıma, yöneticilerine ve emeği geçen herkese dayanışma gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. İyilik etmek güzeldir. İzmitliler de güzel insanlar. İyilik için bir araya gelmeyi severler. Söz konusu yardımlaşma olduğunda siyaseti bir kenara koyarak bir araya gelirler" dedi.

"Kocaelisporlu olmak kıymetlidir" diyen Hürriyet, "Siyasetçiler, belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticiler herkes gelip geçer ama Kocaelispor her daim yaşar. Onu yaşatan da taraftarıdır. Kocaelispor'un gerçek sahibi taraftarıdır. Kocaelispor'un bu haftaki maçını belediyenin önünde kuracağımız ekranda taraftarlarımız ile birlikte izleyeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ