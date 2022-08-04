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Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu

Başkan Hürriyet, Cemevinde İftar Sofrasına Konuk Oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Yunus Emre Cemevi’nin düzenlediği Muharrem orucu iftar programına katıldı.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Yunus Emre Cemevi'nin düzenlediği Muharrem orucu iftar programına katıldı.

680 yılında Kerbela'da Hz. Hüseyin, ailesi ve yakınlarının şehit edilmesinin yasının tutulduğu Muharrem orucu nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar programı düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberinde Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis Üyesi Devrim Bal ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile birlikte canların iftar sofrasını paylaştı.

Oruçların açılmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Kaplan Hürriyet, Muharrem orucu iftarı vesilesiyle kendilerini ağırlayan canlara teşekkür etti. Yas-ı Matem Orucu tutan canlar da iftar sofralarında kendilerini yalnız bırakmayan Kaplan Hürriyet ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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